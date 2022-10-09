Появились стартовые составы на игру «Спартака» и «Крыльев Советов» 9 октября 2022

Максим Глушенков начнет игру с первых минут. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Спартак» и «Крылья Советов» опубликовали стартовые составы на игру 12 тура Российской премьер-лиги. Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие банк Арена», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому).

У хозяев с первых минут на поле появятся Селихов, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Зобнин, Промес, Николсон и Соболев. У «Крыльев» в старте Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Зотов, Ежов, Витюгов, Коваленко, Пиняев, Рахманович и Глушенков.

Стартовый состав хозяев. Фото: ФК «Спартак»

Стартовый состав гостей. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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