В Самаре умер ветеран Великой Отечественной войны Фатых Гереевич Шарапов

Фатых Гереевич служил радистом-пулеметчиком на бомбардировщике. Фото: Александр Хинштейн.

В воскресенье, 9 октября 2022 года, ушел из жизни участник Великой Отечественной войны самарец Фатых Гереевич Шарапов. Он скончался на 97 году жизни. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

- У нас с Фатыхом Гереевичем были особые отношения. Не раз я бывал у него дома в Долотном переулке, слушая рассказы о войне, и, рассматривая пожелтевшие фотографии, запечатлевшие молодого красавца-моряка, - рассказал Хинштейн.

Фатых Гереевич ушел на фронт в 17 лет, служил радистом-пулеметчиком на бомбардировщике в морской авиации на Черноморском флоте. В ночном бою под Одессой его ранили. Победу Фатых Гереевич встретил в госпитале.