Полицейские помогли самарцу вернуть телефон, который он забыл в такси

Полицейские, которые помогли самарцу, Нариман Исингалиев и Хуган Гуламов. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре сотрудники ДПС помогли мужчине вернуть телефон, который тот оставил в такси.

Произошло это на улице Максима Горького, где несли службу инспекторы 2 роты 2 батальона полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре лейтенанты полиции Нариман Исингалиев и Хуган Гуламов. К ним подошел мужчина, который попросил позвонить на свой номер. Телефон он оставил в такси и уже несколько минут просит людей дать ему позвонить, но никто не откликается.

- Полицейские выяснили, на каком автомобиле передвигался пассажир, связались с оператором таксомоторной организации и в итоге вышли на связь с водителем, который передал потерянное имущество владельцу. Мужчина поблагодарил полицейских за неравнодушие, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

О поступке полицейских самарец рассказал в соцсетях.