Источник в правительстве Самарской области: «Острой необходимости переноса грузового порта на стрелку Волги и Сока нет»

Сейчас нет ни точных дат переноса порта, ни места, где его могли бы построить.

Решение о переносе грузового порта со стрелки рек Волги и Самары на стрелку Волги и Сока не принято. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал источник в правительстве региона. По словам собеседника, сейчас нет ни точных дат переноса, ни конкретного места, где могли бы разместить порт.

- Самарская область заинтересована в перевозке грузов, но никакой острой необходимости переноса действующего грузового порта со стрелки рек Волги и Самары на стрелку рек Сок и Волга нет, - сказал собеседник. - Хотя сама возможность переноса может рассматриваться, в том числе в Сызрань, однако никаких решений о релокации не принято, никаких точных дат нет.

Источник добавил, что действовать необдуманно нельзя, нужно сделать все необходимые экспертизы, а уже потом принимать решение.

- Сейчас в Самарской области действуют три грузовых порта - в Самаре, Сызрани и самый активно работающий в Тольятти. Периодически на протяжении нескольких лет появляются версии о строительстве нового порта, они просто подогревают тему, но никаких принятых решений нет, - подытожил собеседник.

Напомним, ранее сообщалось, что грузовой порт собираются перенести на стрелку Волги и Сока к 2027 году.