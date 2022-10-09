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Общество9 октября 2022 14:19

Источник в правительстве Самарской области: «Острой необходимости переноса грузового порта на стрелку Волги и Сока нет»

Ранее сообщалось, что порт могут перенести туда к 2027 году
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Сейчас нет ни точных дат переноса порта, ни места, где его могли бы построить.

Сейчас нет ни точных дат переноса порта, ни места, где его могли бы построить.

Решение о переносе грузового порта со стрелки рек Волги и Самары на стрелку Волги и Сока не принято. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал источник в правительстве региона. По словам собеседника, сейчас нет ни точных дат переноса, ни конкретного места, где могли бы разместить порт.

- Самарская область заинтересована в перевозке грузов, но никакой острой необходимости переноса действующего грузового порта со стрелки рек Волги и Самары на стрелку рек Сок и Волга нет, - сказал собеседник. - Хотя сама возможность переноса может рассматриваться, в том числе в Сызрань, однако никаких решений о релокации не принято, никаких точных дат нет.

Источник добавил, что действовать необдуманно нельзя, нужно сделать все необходимые экспертизы, а уже потом принимать решение.

- Сейчас в Самарской области действуют три грузовых порта - в Самаре, Сызрани и самый активно работающий в Тольятти. Периодически на протяжении нескольких лет появляются версии о строительстве нового порта, они просто подогревают тему, но никаких принятых решений нет, - подытожил собеседник.

Напомним, ранее сообщалось, что грузовой порт собираются перенести на стрелку Волги и Сока к 2027 году.