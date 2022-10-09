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Спорт9 октября 2022 15:09

«Акрон» сыграл вничью с «Кубанью» в матче Первой лиги

Игра закончилась со счетом 0:0
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Команды не смогли забить друг другу. Фото: ФК “Кубань”.

Команды не смогли забить друг другу. Фото: ФК “Кубань”.

Тольяттинский «Акрон» и краснодарская «Кубань» разошлись миром в матче 13 тура Первой лиги. Встреча проходила в воскресенье, 9 октября, в Жигулевске на стадионе «Кристалл» и завершилась со счетом 0:0.

После 13 тура тольяттинская команда с 12 очками расположилась на 15 месте в турнирной таблице Первой лиги. «Кубань» с 15 очками на три строчки выше — на 12 месте. В следующем туре «Акрон» сыграет в Ульяновске против главного аутсайдера этого сезона «Волги». Встреча пройдет в воскресенье, 16 октября.