В ГУ МВД по Самарской области назначили нового замначальника

Должность получил полковник полиции Александр Афанасьев. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Стало известно, кто занял пост заместителя начальника ГУ МВД по Самарской области. Должность получил полковник полиции Александр Афанасьев. Приказ о его назначении в сентябре текущего года подписал президент РФ.

Александру Афанасьеву 45 лет, 25 из которых он работает в органах внутренних дел. Начинал службу с должности милиционера УВО при ГУВД Санкт-Петербурга, а в 2017 году возглавил управление по работе с личным составом УМВД по Магаданской области. Является участником боевых действий, награжден множеством наград.

Напомним, ранее был назначен новый глава ГУ МВД по региону. Пост начальника областного главка занял генерал-лейтенант Игорь Иванов.