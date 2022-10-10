Самарцы признались, что в 2022 году стали больше экономить

39% самарцев последние семь месяцев стараются меньше тратить деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие жители губернии в 2022 году стали больше экономить. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob по результатам опроса.

Оказалось, что 39% самарцев последние семь месяцев стараются меньше тратить деньги. При этом 11% респондентов, напротив, перестали жалеть средства и живут в полное удовольствие, увеличивая долю затрат. Финансовая жизнь 26% опрошенных никак не изменилась.

Отмечается, что в основном затраты увеличились у самарцев моложе 34 лет – таковых оказалось 15%. Основная доля среди них – мужчины.

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в марте 2022 года, финансовую стратегию «больше тратить» стали выбирать на треть реже: 19% — семь месяцев назад, 11% — сейчас.