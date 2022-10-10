В Тольятти разгневанная девушка испортила иномарку отца своего экс-возлюбленного

Девушка помяла капот и вырвала щетки стеклоочистителя. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти местную 19-летнюю жительницу отправят на скамью подсудимых за порчу чужого имущества. Девушка решила отомстить своему бывшему возлюбленному и испортила иномарку, принадлежащую его отцу.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, драма разыгралась в феврале текущего года. Владелец «Kia Sportage» обнаружил машину в плохом состоянии: капот авто был помят, а щетки стеклоочистителя вырваны. Он сообщил о произошедшем в полицию.

Оказалось, что иномарка пострадала от рук 19-летней девушки – бывшей пассии сына владельца авто. Накануне молодые люди поссорились и расстались. Тогда девушка решила отомстить своему возлюбленному.

– В порыве эмоциональных переживаний она повредила автомобиль отца обидчика. В результате противоправных действий хозяину иномарки причинен ущерб на сумму более 18 тысяч рублей, – рассказали в ГУ МВД по региону.

В отношении гневной бывшей возбудили уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Отмечается, что она раскаялась в содеянном и выразила готовность возместить ущерб. Суд решит ее судьбу в ближайшее время.