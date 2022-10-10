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Происшествия10 октября 2022 5:51

В Самаре мошенники обманули 90-летнюю женщину под предлогом лже-аварии дочери

Пенсионерка отдала неизвестным 300 тысяч рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
Неизвестный предложил передать взятку, чтобы дочь женщины избежала уголовную ответственность.

Неизвестный предложил передать взятку, чтобы дочь женщины избежала уголовную ответственность.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники обманули 90-летнюю жительницу Самары и убедили ее отдать 300 тысяч рублей для избежания последствий лже-аварии дочери.

— Пенсионерке позвонил мужчина, который представился следователем и рассказал, что по вине ее дочери произошло ДТП, в котором пострадали люди, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области

Неизвестный предложил передать взятку, чтобы дочь женщины избежала уголовную ответственность. Пенсионерка выполнила все указания и в подъезде своего дома передала 300 тысяч рублей мужчине. После его ухода, она позвонила дочери и поняла, что стала жертвой мошенников.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут преступников.