В Самаре мошенники обманули 90-летнюю женщину под предлогом лже-аварии дочери

Неизвестный предложил передать взятку, чтобы дочь женщины избежала уголовную ответственность. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники обманули 90-летнюю жительницу Самары и убедили ее отдать 300 тысяч рублей для избежания последствий лже-аварии дочери.

— Пенсионерке позвонил мужчина, который представился следователем и рассказал, что по вине ее дочери произошло ДТП, в котором пострадали люди, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области

Неизвестный предложил передать взятку, чтобы дочь женщины избежала уголовную ответственность. Пенсионерка выполнила все указания и в подъезде своего дома передала 300 тысяч рублей мужчине. После его ухода, она позвонила дочери и поняла, что стала жертвой мошенников.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут преступников.