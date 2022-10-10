В Самаре пьяный посетитель бара избил проходившего мимо парня

Нападавшего отправили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента, который произошел в одном из баров Самары. Там один из пьяных посетителей ударил 18-летнего парня. Молодого человека отправили в больницу.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, нападение было совершено в баре на Московском шоссе. 18-летний молодой человек шел по танцполу, когда на него без причин напал 20-летний пьяный посетитель заведения.

– Пострадавшего госпитализировали. Согласно полученным медицинским документам, ему были причинены травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Задержать нападавшего удалось около его дома на улице Советской Армии. В отношении самарца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он находится под стражей, расследование продолжается.