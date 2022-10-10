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Общество10 октября 2022 6:51

Более 2200 правонарушений выявили полицейские во время рейдов в Самарской области

В состоянии опьянения за рулем ездили 77 человек
Ирина СИНЕГУБОВА
За наличие «тонировки» к ответственности привлекли 306 водителей.

За наличие «тонировки» к ответственности привлекли 306 водителей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 7 по 9 октября прошли рейдовые мероприятия. Сотрудники Госавтоинспекции выявили более 2200 правонарушений.

— За прошедшие три дня в состоянии опьянения за рулем ездили 77 водителей, без водительских прав обнаружили 13 водителей, — рассказали в правительстве Самарской области.

За наличие «тонировки» к ответственности привлекли 306 водителей. Из них 6 водителей не сняли ее в течение указанного времени и получили штрафы. Помимо этого, более 59 человек неправильно перевозили детей.

Переходили дорогу в неустановленном месте или на «красный» 181 пешеход, а не уступали дорогу пешеходам 107 водителей. Еще 263 автомобилистов ездили не пристегнутыми ремнями безопасности.