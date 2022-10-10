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Общество10 октября 2022 7:37

В Самаре начала работать «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ до 14 октября

Можно получить рекомендации о том, как уберечь детей от инфекции в эпидсезон
Ирина СИНЕГУБОВА
Специалисты расскажут о правилах профилактики гриппа и ОРВИ, вакцинации, иммунитете.

Специалисты расскажут о правилах профилактики гриппа и ОРВИ, вакцинации, иммунитете.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь жители Самары могут проконсультироваться по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. «Горячая линия» будет работать в областном центре до 14 октября.

Ее проводят специалисты Роспотребнадзора по Самарской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». Они расскажут о правилах профилактики гриппа и ОРВИ, вакцинации, иммунитете.

Помимо этого, проконсультируют о мерах личной профилактики, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболеванием. Можно получить рекомендации о том, как уберечь детей от инфекции в эпидсезон, и о правилах профилактики инфекционных заболеваний.

Все интересующие вопросы можно задать специалистам управления Роспотребнадзора по телефону: 8 (846) 267-42-94, специалистам ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по телефону: 8 (846) 260-38-21. «Горячая линия» работает с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.