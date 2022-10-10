В Самарской области 28-летний парень без прав на отечественной легковушке сбил мужчину

Автомобиль поместили на специализированную стоянку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 9 октября, в 18:35 в с. Борское 28-летний водитель без прав на автомобиле «Лада 217030» сбил мужчину.

— Парень ехал по ул. Первомайская в сторону ул. Молодежная, напротив дома 113В наехал на 52-летнего пешехода, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

С места аварии мужчину отвезли в медицинское учреждение, ему назначили амбулаторное лечение. После совершения ДТП и до прохождения медицинского освидетельствования молодой человек успел выпить и неправильно припарковать автомобиль.

За это в настоящий момент водителя отечественной легковушки привлекли к ответственности. Машину «Лада 217030» поместили на специализированную стоянку. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.