На «ОДК-Кузнецов» провели экскурсию для семей сотрудников предприятия

На экскрусиях побывали 1500 членов семей Фото: ОДК-Кузнецов

В честь 110-летия ПАО «ОДК-Кузнецов» на предприятии состоялся семейный день «Сохраняя традиции». Около 1500 членов семей сотрудников смогли посетить производство, которое до этого было для них закрыто.

Экскурсионные группы посетили цеха окончательной сборки авиационных, «наземных» и ракетных двигателей; корпус компрессоров, открытый в декабре 2021 года; обновленное инструментальное производство, а также знаковые для предприятия точки – монумент двигателю НК-12, установленный у испытательного стенда газотурбинных двигателей, и Вечный огонь, открытый на предприятии в 1985 году в честь 40-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На площади у завода сейчас проходит выставка авиационных, ракетных и промышленных двигателей, производство которых велось в разные годы. Гости также смогли побывать на ней и узнать историю развития двигателестроения.

В Точке кипения HighTech ОДК-Кузнецов для пришедших провесли мастер-классы, провели по интерактивным площадкам, показали, как работает 3D принтер.

На заводе было интересно всем, независимо от возраста Фото: ОДК-Кузнецов

- Трудовые династии – это золотой фонд ОДК-Кузнецов, его прошлое, настоящее и будущее. Сохранение имеющихся династий и возникновение новых – это лучший пример стабильности предприятия. Отрадно, когда дети наших работников выбирают технические специальности при поступлении в вузы, они в приоритете при отборе кандидатов на целевое обучение от ОДК-Кузнецов. Сегодня члены семей смогли увидеть предприятие, на котором трудятся их близкие – новые корпуса, современные станки и выпускаемые нами двигатели как результат конечных усилий тысяч «кузнецовцев». Считаю, мероприятие удалось, мы планируем сделать семейный день хорошей заводской традицией, – отметил управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Дети могли прикоснуться к деталям Фото: ОДК-Кузнецов

Также в продолжении празднования юбилея компании в октябре на площади Славы стартует интерактивная программа: на медиаэкранах будут показывать видео о предприятии. Основное мероприятие пройдет 17 ноября на самом заводе, где вручат высокие государственные награды. более 250 работникам «ОДК-Кузнецов».