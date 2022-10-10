Самарские детские лагеря помогут отремонтировать из федерального бюджета

Фото: Самарская губернская дума

В Самарской губернской думе в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд» состоялось заседание «круглого стола» с участием профсоюзных организаций Самарской области и членов Совета представительных органов муниципальных образований в Самарской области.

Один из вопросов, который обсуждался на круглом столе, был посвящен итогам летней оздоровительной кампании 2022 года, в том числе модернизации инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей.

Этим летом в Самарской области почти 100 000 детей отдохнули в 703 организациях.

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в настоящее время реализуется проект по оздоровлению детей из ЛНР и ДНР, города Снежное на территории региона. На летнюю оздоровительную кампанию было предусмотрено свыше 1,4 млрд бюджетных средств.

В регионе работала программа «Детский кешбэк», которой воспользовались более 12 тысяч граждан.

Перед летней оздоровительной кампанией во всех детских центрах были проведены текущие ремонты. Тем не менее, на сегодняшний день инфраструктура и материально-техническая база большинства ДОЛов и ДОЦов в регионе требует серьезного обновления.

Весной текущего года правительству РФ было поручено обеспечить разработку и реализацию федеральной программы, направленной на восстановление и строительство до 2030 года в субъектах страны объектов отдыха детей и их оздоровления, предусмотрев финансовое обеспечение реализации мероприятий указанной программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета начиная с 2023 года.

С учетом всего этого депутаты рекомендовали министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области предусмотреть в бюджете на ближайшую трехлетку финансирование мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей не ниже объемов, направленных на данные цели в 2022 году, а также средства на развитие инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.

Необходимо сформировать предложения по объектам отдыха детей и их оздоровления, которые могут быть включены в эту федеральную программу.

Важно, чтобы главы муниципальных образований Самарской области проконтролировали своевременную подготовку проектно-сметной документации и получение государственной экспертизы для муниципальных объектов детского отдыха Самарской области, нуждающихся в проведении капитального ремонта. Законодательные собрания городских округов и муниципальных районов, в свою очередь, при формировании местных бюджетов должны предусмотреть средства на эти цели.

Также администрациям муниципалитетов рекомендовано обеспечить своевременную подготовку детских лагерей к оздоровительной кампании 2023 года, а представительным органам муниципальных образований Самарской области - усилить контроль за ходом проведения ремонтных работ в муниципальных объектах детского отдыха.

- Начинается работа над бюджетом следующего периода, как на федеральном, региональном, так и муниципальном уровнях.

Одновременно с этим, сейчас дано поручение по подготовке федеральной программы по капремонту объектов отдыха детей. Это всегда были расходные обязательства муниципалитетов и субъектов. Впервые принято такое беспрецедентное решение - предусматривается и закладывается возможность софинансирования расходов по укреплению материально-технической базы детских оздоровительных центров из федерального бюджета. Сейчас нужно синхронизировать эти процессы для того, чтобы понимать, какие средства должны быть предусмотрены в муниципальных и региональных бюджетах для активного участия в реализации федеральной программы, - прокомментировала первый заместитель председателя областного парламента Марина Антимонова.