Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 октября 2022 9:01

В Самаре 46-летний водитель мотоцикла BMW пострадал в столкновении с Renault Sandero

Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение
Ирина СИНЕГУБОВА
Мотоциклист не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля.

Мотоциклист не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 9 сентября, в 16:18 в Красноглинском районе Самары 46-летний водитель мотоцикла BMW R1200GS столкнулся с автомобилем Renault Sandero.

— Мужчина ехал по ул. Жигули в направлении ул. Полтавская, напротив дома № 2 по ул. Жигули и произошло столкновение, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Его причиной стало то, что мотоциклист не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. Вследствие этого он врезался в автомобиль Renault Sandero.

За рулем машины находился 44-летний водитель, он двигался в попутном направлении без изменения направления своего движения. В результате ДТП пострадал мотоциклист, его с места происшествия госпитализировали в больницу. В настоящий момент полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии.