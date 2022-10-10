В Самаре 46-летний водитель мотоцикла BMW пострадал в столкновении с Renault Sandero

Мотоциклист не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 9 сентября, в 16:18 в Красноглинском районе Самары 46-летний водитель мотоцикла BMW R1200GS столкнулся с автомобилем Renault Sandero.

— Мужчина ехал по ул. Жигули в направлении ул. Полтавская, напротив дома № 2 по ул. Жигули и произошло столкновение, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Его причиной стало то, что мотоциклист не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. Вследствие этого он врезался в автомобиль Renault Sandero.

За рулем машины находился 44-летний водитель, он двигался в попутном направлении без изменения направления своего движения. В результате ДТП пострадал мотоциклист, его с места происшествия госпитализировали в больницу. В настоящий момент полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии.