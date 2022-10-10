В Самарской области за сутки 521 человек заболел коронавирусом 10 октября 2022 года

Победить болезнь и излечиться удалось 1768 жителям региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального оперштаба на 10 октября в регионе за сутки подтвердили 521 новый случай коронавирусной инфекции.

На данный момент высокий показатель у числа выздоровевших, он превышает количество заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 1768 жителям региона. За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 36 человек, умерло три пациента.

За сутки 274 случаев COVID-19 обнаружили – в г. Самара, 175 – в г. Тольятти, по 13 – в Волжском районе и г. Кинель, 12 – в г. Сызрань, 10 – в г. Октябрьск, 8 – в Шигонском районе, 7 – в Сызранском районе, 5 – в Пестравском районе, 2 – в Сергиевском районе, по 1 – в г. Жигулевск и в г. Новокуйбышевск.

Всего 466 человека обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 55 человек выявили при профилактическом обследовании без клинических проявлений. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 471 362 случая коронавируса.