В Самарской области рецидивист отправился в колонию на 1,6 года за пьяную езду без прав

За совершение повторного правонарушения мужчина и получил уголовное наказание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 35-летний местный житель за повторное нарушение ПДД отправится на 1,6 года в исправительную колонию строгого режима.

— В середине июня этого года на улице Профсоюзов остановили автомобиль, в котором оказался пьяный водитель, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Полицейские отстранили его от управления, а автомобиль поместили на спецстоянку.

В полицейском участке выяснилось, что житель Тольятти никогда не получал водительского удостоверения, а в марте этого года суд привлек его к административному наказанию в виде ареста на 10 суток. За совершение повторного правонарушения мужчина и получил уголовное наказание.

Раньше мужчина находился под подпиской о невыезде, но после оглашения приговора судом ему заключили под стражу.