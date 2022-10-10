В Самаре специалисты провели ежедневный мониторинг минимальных цен

В областной столице проверяют цены на продукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают ежедневно проводить мониторинги минимальных цен на продовольственные товары. Местные жители могут сэкономить в магазинах.

По данным городской администрации на 10 октября 2022 года, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 150 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Вермишель за 33,99 рубля/килограмм в «Ашане» Советского района. Гречневую крупу за 67,48 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Репчатый лук за 17,79 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района.

Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии. Подобные проверки проводят в сетевых и несетевых магазинах.