Телеведущий тревел-шоу на СТС оценил Губернский рынок, наливки баров и лучшую шаурму в Самаре

На мастер-классе в кулинарной студии Самары Александр Белькович приготовил уху из стерляди. Фото: пресс-служба СТС

В субботу, 15 октября, в 11:00 на СТС выйдет новый выпуск тревел-шоу «100 мест, где поесть» с телеведущим Александром Бельковичем, который побывал в Самаре.

Ресторатор оценил пиво «Жигулёвское», самарских раков, шашлык, мочёный арбуз, солёные сморчки. Помимо этого, он попробовал густую ряженку с топлёной пенкой, пельмени в шампанском и помадку.

В новом выпуске шоу ведущий расскажет о деликатесах Губернского рынка, наливках баров, поделится адресом лучшей ночной шаурмы. На мастер-классе в кулинарной студии Самары Александр Белькович приготовил уху из стерляди. Отдельно он отметил ресторан с итальянской атмосферой, где готовят блюда в духе семейных традиций.

— Невероятные сыры и домашняя паста с разными соусами. Совсем не ожидал увидеть такое атмосферное место в спальном районе Самары. Удивил и рынок: столько солений, грибочков, вяленая рыба. Можно было сойти с ума от такого количества ароматов и вкусов, — поделился впечатлениями Александр Белькович.