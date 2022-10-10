Детей мобилизованных обеспечат бесплатным отдыхом

Положительная практика организация отдыха для детей участников СВО уже есть.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил распространить практику предоставления бесплатных путевок в детские лагеря на семьи мобилизованных.

- Помимо непосредственной помощи с экипировкой и подготовкой к участию в СВО наших ребят, адресной помощи их семьям по самым разным вопросам, которую сегодня оказывают отделения «Единой России» во всех регионах, мы можем оказать поддержку нашим бойцам, организовав отдых для их детей в лагерях, — сообщил Андрей Турчак.

Положительная практика организации отдыха для ребят, чьи отцы участвуют в спецоперации, уже есть. Летом 2022 года 70 детей из семей военнослужащих, участвующих в спецоперации в Украине, бесплатно отдохнули и оздоровились в лагере "Жигулевский Артек" в Ставропольском районе, и еще 12 детей - в военно-историческом лагере "Страна героев". Этот опыт планируют повторить в осенние каникулы, сообщают в Самарском реготделении партии.

В ближайшие дни главы муниципалитетов Самарской области будут изучать возможности для организации такого отдыха.

В этом году в регионе более 19,3 тысячи детей получили путевки по государственной программе "Развитие социальной защиты населения", в том числе бесплатно оздоровились и отдохнули 7373 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.