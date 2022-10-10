Команда-чемпион Самарской области по футболу «Сызрань-2003» победила со счетом 10:0

Серебряные медали забрал отрадненский «Нефтяник», а бронзовые достались похвистневскому «Энергетик». Фото: официальный канал Самарской области

Вчера, 9 октября, победителем Акрон-Чемпионата Самарской области по футболу стала команда «Сызрань-2003». Матч закончился счетом 10:0.

— После пятого забитого в сухую мяча на трибунах зашептали о том, что матч будет закрыт «хоккейным» счетом. Но никто не мог подумать о том, что игра закончится такой разгромной победой, — сообщает официальный канал Самарской области.

Противником команды был новокуйбышевский «Нефтяник». По итогам игры, ей не удалось забить ни одного мяча. Это была завершающая игра Акрон-Чемпионата Самарской области по футболу в этом году.

Лидеры чемпионата, «Сызрань-2003» и «Нефтяник», набрали одинаковое количество очков равное 36, но по разнице мячей «Сызрань-2003» обошла конкурентов на семь голов. Таким образом, «Сызрань-2003» стала победителем чемпионата, серебряные медали забрал отрадненский «Нефтяник», а бронзовые — похвистневский «Энергетик».