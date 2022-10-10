Самарцы пожаловались на охранника, избивающего людей у входа в бар

Запрос на получение подробностей направлен в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители пожаловались на охранника, избивающего людей. По словам очевидцев, работники позволяли себе рукоприкладство у бара.

Пользователи социальных сетей рассказали, что посещали бар в воскресенье, 9 октября 2022 года. Один из охранников избивал молодого человека, отведя его за угол, где, по словам автора, нет камер. Также злоумышленник воспользовался газовым баллончиком и прыснул потерпевшему в лицо. В чем причина конфликта – пока неизвестно.

Редакция «КП-Самара» отправила соответствующий запрос на получение информации в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Сотрудники полиции пояснили, что потерпевшие обращались с заявлением в отделение №4, обстоятельства выясняются.