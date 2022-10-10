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Общество10 октября 2022 12:24

В Самарской области завершили работы на автодороге «Кинель-Черкассы-Урал» - Александровка – Хилково

Об этом сообщили в министерстве транспорта
Алена ПРОВКИНА
В регионе отремонтировали еще одну дорогу

В регионе отремонтировали еще одну дорогу

В Самарской области стало известно о завершении ремонтных работ на автомобильной дороге «Кинель-Черкассы – Урал» - Александровка – Хилково. Специалисты расширили полосы.

По данным министерства строительства региона, в губернии продолжают реализовывать национальный дорожный проект «Безопасные качественные дороги». В соответствии с проектом на объекте усилили дорожную одежду, отремонтировали искусственные сооружения и обновили верхний слой асфальтного покрытия.

Помимо этого, специалисты обустроили съезды и укрепили обочины. Автодорога обеспечивает проезду между двумя трассами: Самара – Бугуруслан и М-5 «Урал».