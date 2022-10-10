В Самарской области «аромат Тольятти» продают всего за 200 рублей

В регионе продают банки с воздухом. Фото: Авито

В Самарской области предприимчивые местные жители продают воздух в банке. «Аромат Тольятти» стоит всего лишь 200 рублей за 0,5 литра.

Автор объявления пишет, что воздух ложится на покупателя так, как будто он только что вышел из цеха. Продавец отмечает, также «подарок» подойдет тем, кто уехал из города. Банка напомнит о знакомом запахе.

- Он напомнит им о знакомом и родном аромате, покупатель окажется настолько близок к дому, насколько это возможно до изобретения машины времени, - подчеркивает автор.

Напомним, в регионе также продавали квартиру за один миллион долларов. В помещении 7 комнат.