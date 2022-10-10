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Общество10 октября 2022 14:05

Самарцев пригласили создать принт для худи по мотивам фильма «Красная шапочка»

Отправить свои креативные идеи можно до 31 октября
Елена ЧЕЧЕНИНА
Есть свое видение героя - поделись и выиграй худи!

Есть свое видение героя - поделись и выиграй худи!

Уже две недели российский блокбастер «Красная шапочка» - на вершине прокатных чартов. Это современное прочтение классической сказки оказалось просто магически актуальным как для подростков, так и для более старших зрителей.

Фирменный мерч фильма уже поступил в продажу на маркетплейсы. Поклонники ленты могут приобрести посуду и модную одежду с принтами по мотивам фильма, и, конечно же, красные шапочки как у главной героини, чтобы раскрасить эту осень. Но главный эпизод «шапочкомании» еще впереди: создатели блокбастера объявляют конкурс на создание авторского принта для худи. «Зашел» фильм? Есть свой взгляд на его героев или события? Тогда до 31 октября отправляйте собственный креативный эскиз в сообщество фильма в социальной сети ВКонтакте, и пусть вам улыбнется удача! Три победителя получат фирменные худи со своим принтом и станут известными всей стране.