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Общество10 октября 2022 14:30

В Самаре школьники приняли участие в масштабной экологической акции “Чистые берега”

Ученики и активисты собирали мусор
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Активисты и школьники убрали территорию от мусора

Активисты и школьники убрали территорию от мусора

В Самаре стало известно о проведении масштабной экологической акции. Школьники и активисты убрали территорию от мусора и высадили деревья 8 октября 2022 года.

Инициатором акции стали Управление лесного хозяйства и экологии департамента городского хозяйства Самары при поддержке Регионального Духовного Управления мусульман была организована экологическая акция “Чистые берега”. В мероприятии приняли участие молодые волонтеры, активисты со стажем и председатель отделения Общероссийского экологического общественного движения “Зеленая Россия” Владимир Семенов.

Родители и ученики МБОУ школы “Яктылык” собрали около 200 мешком мусора. Отходы подготовили для утилизации. Также волонтеры высадили 350 саженцев сосны. За помощь в организации мероприятия благодарят директора ГК “Журавель” Павла Михайловича Козина.