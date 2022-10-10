В Самарской области военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, получат выплату в 50 тысяч рублей

Военнослужащие получат единовременную выплату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно о единовременной выплате военнослужащим, призванных по частичной мобилизации. Отмечают, что полученные средства могут помочь семьям мобилизованных.

Губернатор региона Дмитрий Азаров отметил, что подобное решение важно для жителей региона. Оно позволит обеспечить семьи, пока военнослужащие проходят подготовку и боевое слаживание.

- Губернатор лично встретился с мобилизованным гражданами, в то же время главам муниципальных образований области было дано поручение по работе с семьями призванных в рамках частичной мобилизации граждан, чтобы выявить наиболее острые социально-бытовые вопросы. Но единовременная выплата всем военнослужащим, призванным по частичной мобилизации в Самарской области – это важное социально ориентированное решение, принятое на региональном уровне, что важно, финансируемое из областного бюджета. Уверена, что такой подход к принятию решений – основа стабильности всего нашего региона в сегодняшнее непростое время, - подчеркнула депутат, первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова.