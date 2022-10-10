В Самаре выберут кандидата на пост главы Октябрьского района

В областной столице назначат новую главу Октябрьского района

В Самаре кандидата на пост главы Октябрьского района выберут 10 октября 2022 года. Первое заседание прошло под председательством главы города Елены Лапушкиной.

По данным городской администрации, еще 2 сентября 2022 года объявили о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы района. Прием участников проходил до 5 октября 2022 года. За место боролись 7 человек, с каждым из которых проводили индивидуальное собеседование.

Решение должны были принять в понедельник, 10 октября 2022 года. Конкурсная комиссия рекомендовала две кандидатуры: Сергея Радько и Татьяну Горшкову.