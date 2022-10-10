Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 октября 2022 15:20

В Самаре выберут кандидата на пост главы Октябрьского района

Заседание назначили на 10 октября 2022 года
Алена ПРОВКИНА
В областной столице назначат новую главу Октябрьского района

В областной столице назначат новую главу Октябрьского района

В Самаре кандидата на пост главы Октябрьского района выберут 10 октября 2022 года. Первое заседание прошло под председательством главы города Елены Лапушкиной.

По данным городской администрации, еще 2 сентября 2022 года объявили о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы района. Прием участников проходил до 5 октября 2022 года. За место боролись 7 человек, с каждым из которых проводили индивидуальное собеседование.

Решение должны были принять в понедельник, 10 октября 2022 года. Конкурсная комиссия рекомендовала две кандидатуры: Сергея Радько и Татьяну Горшкову.