Губернатор Самарской области поставил в приоритет поддержку мобилизованных

В регионе усилят поддержку семей мобилизованных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с военнослужащими и обсудил вопросы, которые беспокоят мобилизованных. Глава региона дал ряд поручение по оказанию помощи семьям защитников Отечества.

Ранее стало известно, военнослужащим, призванных в рамках частичной мобилизации, направят единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Также детей мобилизованных обеспечат бесплатным питанием в школах и освободят от платы за детские сады. Помимо этого, глава региона поручил усилить разъяснительную работу. В губернии обсуждают вопрос кредитных каникул для военнослужащих. Особое внимание Дмитрий Азаров уделил медицинскому сопровождению. Министру здравоохранения области поручили провести дополнительную консультацию и оказать необходимую помощь. Все военнослужащие получают новое обмундирование. Экипировку закупят на средства регионального бюджета и передадут военным до отъезда в зону СВО.

Губернатор подчеркнул, что все вопросы поддержки служащих необходимо держать в ежедневном фокусе внимания. Особенно это касается социальных паспортов военных.

- С сегодняшнего оперативного совещания и далее на постоянной основе будем заслушивать глав муниципальных образований о проведении этой работы. Ни одна семья не должна быть обделена нашей заботой. Я говорил об этом неоднократно. Но слов мало. Мы должны делом доказать, это наша святая обязанность и долг перед защитниками Отечества, - отметил Дмитрий Азаров.