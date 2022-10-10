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Общество10 октября 2022 16:47

Специалисты рассказали самарцам, какая погода будет в начале рабочей недели

В регионе ожидаются дожди
Алена ПРОВКИНА
В Самарской области ожидаются дожди

В Самарской области ожидаются дожди

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали, какой будет погода в начале этой недели. Местным жителям следует подготовить зонты и плащи.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», погоду будут формировать фронтальные разделы южного циклона. В регионе отмечают плотную облачности и дожди разной интенсивности. После теплых выходных в губернии вновь будет бушевать непогода.

Специалисты gismeteo отмечают, что во вторник, 11 октября 2022 года, температура воздуха от +8 до +10 градусов. Местами пройдут дожди. В среду столбик термометра опустится, ночью температура достигнет отметки в +6 градусов. Всю неделю облачно, местами с прояснениями.