Губернатор Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов взять на личный контроль вопросы поддержки семей военнослужащих

В ходе осмотра военных частей Губернатор Дмитрий Азаров узнавал у мобилизованных земляков, какая поддержка им нужна

В Самарской области глава региона Дмитрий Азаров поручил муниципалитетам лично включиться в поддержку семей военнослужащих. В губернии продолжают обсуждать вопросы социальной поддержки семей мобилизованных граждан.

В регионе продолжают работы по составлению социального паспорта каждой семьи, где есть военнослужащие. Зампредседателя регионального правительства Александр Фетисов сообщил, что уже неделю главы муниципалитетов проводят встречу с семьями мобилизованных. Помимо этого, поддержку оказывают семьям добровольцев и бойцов второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Теперь в Самарской области регулярно проводят круглые столы с представителями семей. Министерство социально-демографической и семейной политики совместно с департаментом информационных технологий и связи создают системы, которые в автоматическом режиме сможет распределить обращения по министерствам.

Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, получат единовременную выплату. Также в регионе обсуждают вопрос кредитных каникул для мобилизованных. Семьи военных также освободят от оплаты детских садов и обеспечат бесплатным питаниям в школах. Помимо этого, Дмитрий Азаров отметил, что после возвращения мобилизованные смогут претендовать на получение компенсации расходов на оплату за жилые помещения и капитальные ремонт. Также военные получат статут ветеранов боевых действий.