«Формальный подход не потерплю»: Дмитрий Азаров потребовал тщательной работы над социальными паспортами военнослужащих в Самарской области

Пока мобилизованные будут защищать Родину, их семьи ни в чем не должны нуждаться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов системно работать над созданием социальных паспортом семей военнослужащих. Такая работа началась еще со времен формирования «Самарского батальона» и теперь должна приобрести ешще большие масштабы. Глава региона пообещал бойцам, которые будут защищать нашу Родину, лично контролировать этот вопрос. И 10 октября уже заслушал первые доклады от глав муниципалитетов. Разрабатывать такой документ Самарская область стала первой в стране. Сейчас власти выявляют потребности семей военнослужащих, чтобы в самом скором времени им помочь.

Губернатор особенно подчеркнул, что работа должна вестись системно и ни одна семья не должна быть обделена заботой.

- Помимо персональной ответственности хочу еще раз подчеркнуть для каждого чиновника это святой долг перед защитниками, перед Родиной. Отнеситесь к этому как должно. Формальный подход здесь не потерплю, - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров поручил главам докладывать о своей работе на каждом совещании. Если нужна помощь правительства области – о ней нужно просить незамедлительно. Также глава региона посоветовал коллегам учесть опыт соседей. По примеру Борского, Безенчукского и Сызранского района можно сделать вывод, что чаще всего семьи военнослужащих нуждаются в помощи по хозяйству, медицинских услугах и поддержки по сбору детей в школу.