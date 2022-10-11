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Происшествия11 октября 2022 4:20

В Самарской области малознакомый гость обокрал хозяина квартиры во время застолья

Владелец жилья дал мужчине телефон для звонка, а тот скрылся вместе с гаджетом
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничестве. Мужчина одолжил сотовый телефон у местного жителя и скрылся вместе с гаджетом. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Преступление было совершено в одной из квартир. 28-летний владелец жилья пригласил в гости малознакомого парня. Во время застолья гость попросил у пострадавшего телефон – сказал, что нужно срочно позвонить. Мужчина передал аппарат. После этого подозреваемый вышел в коридор и скрылся. Осознав, что его обманули, пострадавший обратился в полицию.

Подозреваемого удалось задержать в Автозаводском районе. Выяснилось, что 26-летний тольяттинец ранее был судим за кражу, мошенничество и грабеж. По его словам, он украл телефон с целью улучшения финансового положения.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.