В Самаре пенсионерка перевела мошенникам более 1,5 миллионов, чтобы «обезопасить» счета

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенника. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 65-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Чтобы «обезопасить счета она перевела 1 миллион 165 тысяч рублей.

— Позвонивший мужчина представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Незнакомец убедил пенсионерку, что мошенники пытаются списать ее деньги, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Единственный способ, который поможет их сохранить, по словам лже-сотрудника, заключается в переводе всех денежных средств на «безопасный» счет. Самарчанка доверилась и выполнила все указания мошенника.

Так, на указанный собеседником счет поступил 1 миллион 165 тысяч рублей. Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась за помощью в полицию. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают, сотрудники безопасности банка не будут просить перевести деньги на «безопасный» счет.