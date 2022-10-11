Под Самарой руководители МУП похитили более 300 тысяч рублей при реализации госпрограммы

Обвиняемые в ближайшее время окажутся на скамье подсудимых. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Хворостянском районе будут судить руководителей одного из муниципальных предприятий и местного предпринимателя. Всех троих обвиняют в присвоении и растрате. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Предполагается, что подозреваемые – глава МУП, его заместитель и предприниматель – совершали преступления в период с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года. Следователи и оперативные сотрудники ОЭБиПК установили, что руководители МУП заключали фиктивные договоры с местным ИП. Тот якобы должен был проводить в поселениях муниципалитета работы по водоотведению и водоснабжению в рамках реализации региональной госпрограммы. На деле все работы уже выполнили сотрудники того же МУП.

В результате ущерб, нанесенный муниципальному предприятию, составил около 370 тысяч рублей.

В отношении 51-летнего директора предприятия, его 56-летнего заместителя и 50-летнего индивидуального предпринимателя возбуждены уголовные дела по статье 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, суд над ними состоится в ближайшее время.