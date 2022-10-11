В Самарской области мужчину, напавшего на работника прокуратуры, просят лишить свободы

По заключению медицинских специалистов, здоровью избитого мужчины был причинен легкий вред. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти Азеру Искандарову, который напал на работника прокуратуры, представитель гособвинения просил назначить 2 года 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает Волга Ньюс.

По версии следствия, 20 декабря 2020 года мужчина на Mitsubishi Lancer подъехал к автосалону на Южном шоссе. Там находился знакомый К., который работает старшим помощником прокурора Автозаводского района.

Искандаров сначала оскорбил сотрудников правоохранительных органов, а затем семь раз ударил К. рукой по голове и один раз – ногой по ноге. Все произошло на глазах работников салона. По заключению медицинских специалистов, здоровью избитого мужчины причинен легкий вред. На Искандарова завели уголовное дело, он находится под арестом.

Сейчас судебный процесс, который ведется в Автозаводском районном суде Тольятти, выходит на завершающую стадию. Также вчера, 10 октября, на прениях помимо лишения свободы за хулиганство представитель гособвинения просил суд назначить 300 часов обязательных работ за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Приговор в настоящий момент не вынесен.

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