С каждым годом все меньше самарцев считают, что построят успешную карьеру в родном городе

Не считают свой город лучшим для построения карьеры 48% жителей Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованию SuperJob, с каждым годом все меньше жителей Самары видят свое успешное карьерное будущее в родном городе.

— В 2014 году самарцев, убежденных в обратном, было было 49%, в 2018 – 45%, в 2020 – 41%, а в 2021 – 38%, — сообщает SuperJob.

В этом году лишь каждый третий самарец считает, что добьется успехов в карьере в родном городе, их число составило 33%. Не считают свой город лучшим для построения карьеры 48% жителей Самары. Еще 19% затруднились ответить на этот вопрос.

Наиболее перспективные возможности для карьеры видят в своем городе жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Самым сложным городом для построения карьеры оказался Омск. По российским регионам подъем настроений был в 2018 году в связи с проведением ЧМ по футболу, а в коронавирус оценки начали снижаться и сейчас оказались ниже уровня 2014 года.