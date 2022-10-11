Житель Самарской области пытался скрыться в другом регионе, лишь бы не платить алименты

Мужчина находился в Краснодарском крае. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Тольятти у местного жителя накопился долг по алиментам в полмиллиона рублей. Чтобы не платить деньги, мужчина попытался скрыться в другом регионе. Горе-отца нашли судебные приставы.

— Общая сумма задолженности составила 510 тысяч рублей. Мужчина длительное время игнорировал оплату возникшей задолженности, — рассказали в ГУ ФССП по Самарской области.

Оказалось, он решил, что с переездом в другой регион его проблемы испаряться и он сможет скрыться от своих обязательств. В результате было заведено розыскное дело. Мужчина находился в Краснодарском крае.

Под страхом возможных административной и даже уголовной ответственностей алиментщик полностью погасил задолженность перед дочерью.