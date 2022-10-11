В Самарской области 66-летний водитель LADA XRAY пострадал в результате съезда в кювет

Водителя с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 10 октября, в 19:30 в Сызрани произошло ДТП. Водитель автомобиля LADA XRAY пострадал в результате съезда в кювет.

— Причина, по которой 66-летний мужчина не справился с управлением, продолжает устанавливаться, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионер ехал по автодороге «Сызрань – Новый Ризадей – Новая Рачейка» со стороны с. Уваровка в направлении автодороги «Обход г. Сызрань». На шестом километре дороги он съехал по ходу движения в правый кювет.

В результате автомобиль опрокинулся. Водителя с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение, его состояние неизвестно. По данным полицейских, 66-летний мужчина с октября 2021 года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 10 раз.