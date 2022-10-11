В Самаре «Лада Веста» улетела в столб после столкновения с Volvo

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла ночью 10 октября в Самаре. В Кировском районе столкнулись иномарка и отечественное авто, пострадали двое человек. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла в 22:40 на улице Стара-Загора. 39-летний водитель Volvo S60 ехал в сторону проспекта Кирова и около дома №142 «Г» решил перестроиться. Во время маневра он не уступил дорогу «Лада Веста», за рулем которой был 19-летний молодой человек. Он ехал в попутном направлении.

В результате автомобили столкнулись, после чего «Веста» отлетела в металлическое ограждение и столб. Пострадали двое человек.

– Водитель и 19-летний пассажир автомобиля «Лада Веста» были доставлены в больницу, где им назначили амбулаторное лечение, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Теперь правоохранителям предстоит установить все причины произошедшего.