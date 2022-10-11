Два участника банды вымогателей и грабителей в Самарской области предстанут перед судом

Правоохранители пресекли деятельность вооруженной банды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области предстанут перед судом два участника банды вымогателей и грабителей. Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Самарской области, расследование уголовных дел в отношении двоих участников устойчивой вооруженной группы недавно завершилось.

По версии следствия, с января по июнь 2021 года двое обвиняемых активно участвовали в деятельности вооруженной банды, которая грабила, вымогала деньги и похищала людей. В основном все насильственные действия совершались в отношении связанных с наркоторговлей жителей Самары и Чапаевска. Преступную деятельность банды пресекли в июне 2021 года сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас уголовные дела против двух участников банды направлены в суд. Им инкриминируется сразу несколько статей уголовного кодекса. Параллельно сотрудниками третьего отдела по расследованию особо важных дел продолжается расследование уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества