В Самарской области впервые провели онлайн-урок по киберграмотности для старшеклассников

Чаще всего молодых людей обманывают при онлайн-покупках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области впервые прошел областной онлайн-урок по киберграмотности для учеников 9-11 классов. К нему подключились 117 школ региона.

На онлайн-уроке эксперты объяснили правила защиты денег от мошенников. Старшеклассникам рассказали, как распознавать фишинговые сайты, как уберечь свой гаджет от кибератак и какие данные нужно держать в секрете. Организаторами проекта являются отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России и минобрнауки Самарской области.

— Современные молодые люди являются активными пользователями интернета и соцсетей, чем и пользуются мошенники. Чтобы они не похитили деньги или персональные данные, важно знать основные правила кибербезопасности, — сказала управляющий отделением Самара Марина Мясникова.

Чаще всего молодых людей обманывают при онлайн-покупках. Люди полностью оплатили товар, а продавец перестал выходить на связь. Не стоит переводить деньги, не получив товар, и переходить по незнакомым ссылкам. В последнем случае есть вероятность попадания на фишинговый сайт, где украдут персональную информацию.