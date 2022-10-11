В Самарской области увеличивается количество занятых в малом и среднем бизнесе

Также становится больше количество субъектов малого и среднего бизнеса. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самарской области за последние 5 лет в регионе растет число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день это самая массовая сфера, в которой около 40% от общего числа работающих жителей региона.

— В 2018 году этот показатель был равен 449,6 тысячам человек, а в 2022 году в малом и среднем бизнесе работает уже 622 тысячи человек, — сообщает минэкономразвития Самарской области.

Помимо этого, становится больше количество субъектов малого и среднего бизнеса. Согласно данным на 1 сентября, в регионе работает 126,4 тысячи предприятий. Это на 1,1 % больше чем год назад. Вырос также и оборот малых и средних предприятий. Он составил 431,35 миллиардов рублей, что на 12,9% больше прошлогоднего периода.

Росту способствует снижение административных барьеров для бизнеса, обновление инструментов поддержки предпринимательства, взаимодействие бизнес-сообщества с властью. В региональных центрах «Мой бизнес» предпринимателям помогают подобрать услуги в соответствие со стадией развития бизнеса. Возможностью воспользовались уже 12 тысяч предпринимателей.

— Самарская область по уровню развития предпринимательства входит в 10 лучших регионов России и занимает второе место в ПФО. С бизнесом регулярно проводятся встречи, где обсуждаются проблемные вопросы, предложения о мерах поддержки, —рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Основательница швейной фабрики «Профи Дресс» Руслана Сукаева уверяет, что таких условий, которые созданы в регионе за последние годы для развития бизнеса, раньше не было. Ее компания планирует приобрести здания для фабрики, используя льготный займ для промышленных предприятий с низкой процентной ставкой.