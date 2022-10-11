В Самарской области у 304 человек подтвердили коронавирус 11 октября 2022 года

Победить болезнь и излечиться удалось 1502 жителям региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным оперативного штаба на 11 октября 2022 года количество заболевших продолжает стабильно уменьшаться. За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 304 человек.

На данный момент высокий показатель у числа выздоровевших, он почти в 5 раз больше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 1502 жителям региона.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус 44 человек, умерло три пациента. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с вчерашним днем, 10 октября, количество заболевших сегодня уменьшилось. 10 октября 2022 года коронавирусную инфекцию обнаружили у 521 человека.