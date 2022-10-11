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Общество11 октября 2022 9:44

В Самарской области на зимнее содержание дорог направят 1,5 млрд рублей

Власти уже ищут подрядчика
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Работы должны стартовать 1 ноября текущего года.

Работы должны стартовать 1 ноября текущего года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самарской области объявили поиск подрядчика, который займется зимним содержанием дорог регионального и межмуниципального значения. Информация размещена на сайте госзакупок.

Работы будут вестись в южной и северной частях региона. Согласно документации, на содержание дорог на юге Самарской области будет направлено 641,8 млн. рублей. В список вошли следующие трассы: «Самара – Бугуруслан», «Кинель – Богатое» – Спиридоновка, Домашка – «Самара – Оренбург», «Самара – Оренбург» – Парфеновка. Общая протяженность участков составляет 3,2 тыс. км.

Вторая закупка касается содержания дорог в северной части губернии. На эти цели выделено 903,4 млн. рублей. Определенный перечень магистралей не указан. Известно, что их общая протяженность составит 3,6 тыс. км.

Отмечается, что победителю аукционов предстоит содержать светофоры, освещение, вывозить снег с дорог. Работы стартуют 1 ноября текущего года и завершатся 31 марта 2023 года.

Подрядчик будет определен после 17 октября.