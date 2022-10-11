В Самаре пьяный молодой человек обокрал бывшую возлюбленную

В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре будут судить 24-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в краже денег у его бывшей возлюбленной, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел в июле текущего года. 22-летняя самарчанка была в квартире у своего бывшего парня. Молодые люди пили алкоголь в компании знакомых. Когда гости ушли, а девушка вышла в другую комнату, обвиняемый взял ее телефон и перевел себе 13,5 тысяч рублей. После этого он спокойно лег спать.

Наутро пострадавшая обнаружила пропажу денег. Ее экс-возлюбленный признался, что перевел их на свой счет, но обещал все вернуть после зарплаты. Спустя две недели, так и не получив обещанных денег, девушка обратилась в полицию.

Выяснилось, что молодой человек уже был судим. Он рассказал, что на похищенные деньги планировал выкупить свой сотовый из ломбарда. В отношении парня возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Он отправится под суд в ближайшее время.