В Самарской области отмечают рост спроса на персонал

Работодатели нуждаются в сотрудниках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возрос спрос на персонал в компаниях и организациях. За месяц количество вакансий в регионе увеличилось.

По данным службы исследований hh.ru, в сентябре вырос спрос на персонал. Количество вакансий увеличилось на 6,1%. Востребованность в сотрудниках отмечают в сферах маркетинга и рекламы, транспорта и логистики, индустрии красоты и фитнеса, а также работодатели ищут административный персонал.

Отмечают, что падение спроса на персонал только в четырех сферах. Менее заинтересованы в сотрудниках представители бухгалтерии, юристы, науки и образования, а также в добыче сырья.