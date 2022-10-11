В Самарской области стал известен приговор мужчине за нападение на работника прокуратуры

С Искандарова на компенсацию морального вреда взыскали 50 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 11 октября, в Автозаводском районном суде Тольятти огласили приговор Азеру Искандарову, который избил работника прокуратуры. Его оправдали в хулиганстве, но признали виновным в причинении легкого вреда здоровью, сообщает Волга Ньюс.

Мужчине назначили 200 часов обязательных работ, но с учетом нахождения под стражей в течение длительного времени, с 10 июня 2021 года, наказание сочли отбытым и отпустили Искандарова. Один день содержания под стражей рассчитали как восемь часов обязательных работ.

Однако с Искандарова на компенсацию морального вреда взыскали 50 тысяч рублей. Помимо этого, суд взыскал в пользу работника прокуратуры 45 тысяч рублей из федерального бюджета. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, Искандаров около автосалона на Южном шоссе семь раз ударил мужчину рукой по голове и один раз ногой по ноге. Ранее представитель гособвинения просил назначить ему 2 года 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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