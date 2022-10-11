Иномарка наехала на отбойник на Московском шоссе в Самаре

Авария произошла во вторник, 11 октября. Фото: t.me/samaratg01

Днем во вторник, 11 октября 2022 года, в областной столице произошло ДТП с участием иномарки. Автомобиль наехал на препятствие на Московском шоссе. Информацией и кадрами с места происшествия поделились очевидцы.

Самарцы сообщают, что иномарка влетела на отбойник, выполняющий роль разделительной полосы. Авария произошла в районе гостиницы «Моя». На кадрах видно, что автомобиль практически повис на барьерном ограждении.

Отметим, что информация о пострадавших не сообщалась. Официальные сведения об аварии также не поступали. Выяснить обстоятельства произошедшего предстоит правоохранительным органам.